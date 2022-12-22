Москва, 22 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом 22 декабря сообщили в МИД РФ.

Минобороны России Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

«Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация обострилась в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями по разработке рудных месторождений в регионе.

В ходе беседы Лавров заявил о необходимости соблюдения договорённостей по обеспечению связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору.

Также в ходе разговора была подчёркнута важность продолжения работы по реализации трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.