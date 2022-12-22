Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом
Пушилин назвал визит Зеленского в США «фарсом прикрытия того, что уже сделано»
Донецк, 22 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты — фарс, заявил 22 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин добавил, что ровно то же самое было перед началом спецоперации, когда страны Запада «пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которое происходило».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон является увеличение военной и финансовой помощи Украине от США. Она отметила, что цель визита Зеленского была предсказуема.
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