Донецк, 22 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты — фарс, заявил 22 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

president.gov.ua Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США

«По моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пушилин добавил, что ровно то же самое было перед началом спецоперации, когда страны Запада «пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которое происходило».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон является увеличение военной и финансовой помощи Украине от США. Она отметила, что цель визита Зеленского была предсказуема.

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