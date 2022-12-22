Вильнюс, 22 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сейм Литвы на заседании 22 декабря запретил проживающим в стране гражданам России и Белоруссии владеть огнестрельным оружием и боеприпасами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Депутаты внесли соответствующую поправку в закон о контроле за оружием.

Новые правила вступят в силу в апреле 2023 года. До этого времени оружие и боеприпасы должны быть сданы, в противном случае они будут изыматься.

19 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна настаивает на санкционном давлении против России и не собирается делать каких-либо исключений из очередного пакета санкций ЕС.

14 декабря Сейм принял закон о так называемой «десоветизации общественного пространства». Против не голосовал ни один депутат.