Молдавия, 22 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Молдавии продолжатся акции протеста против запрета оппозиционных СМИ и гонений на журналистов. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на организаторов митингов в Кишинёве.

Партия социалистов Молдавии Митинг в городе Унгены

По словам организаторов протеста, борьба не прекратится. Так, ведущий митинга Виктор Поляков заявил, что протестующие намерены собираться и в другие дни для защиты свободы слова, а также для того, чтобы остановить произвол и диктатуру властей.

Уточняется, что он также призывал всех неравнодушных граждан, а также журналистов, все партии и организации присоединиться к акциям протеста. По его словам, дата следующего митинга будет объявлена позже.

Еще один участник протеста, депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов, секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне Константин Старыш заявил, что после закрытия телеканалов правящая партия может инициировать и другие санкции.

Он предположил, что вслед за этим могут последовать запрет политических партий, аресты несогласных с мнением власти граждан, жесточайшие подавление инакомыслия.

Старыш также заявил, что правящая партия уже идет по этому пути, превращаясь на глазах «в коричневатого цвета диктатуру».

Он подчеркнул, что все это подтверждает то, что у власти есть карт-бланш на этот беспредел.

«Если бы его не было, они бы не рискнули настолько реализовывать свои вкусовые, эстетические и геополитические комплексы», — подчеркнул Старыш.

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