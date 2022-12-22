Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В связи с предстоящим 80-летним юбилеем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который будет отмечаться в январе 2024 года, власти Петербурга заранее разработали закон о единовременной денежной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и ряду других категорий граждан. Законопроект опубликован 22 декабря на сайте Смольного.

Медаль СССР «За оборону Ленинграда»

Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей будет положена проживающим в Санкт-Петербурге гражданам РФ из числа инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Такую же сумму получат лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда».

Выплата в аналогичном размере будет назначена бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей будет назначена вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года (так называемые «дети войны»).

«Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, власти города уже установили аналогичную по параметрам выплату ветеранам и блокадникам к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, эту дату в городе и области отметят 18 января 2023 года.

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