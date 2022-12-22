Набережные Челны, Татарстан, 22 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Набережных Челнах загорелся магазин одежды в торговом центре «Омега». Об этом 22 декабря сообщает региональное управление МЧС России.

16.mchs.gov.ru Пожарная машина у торгового центра «Омега»

Сообщение о пожаре поступило в 12:41 мск в оперативную дежурную смену. Отмечается, что сработали системы автоматической противопожарной защиты.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, на втором этаже торгового центра горел магазин одежды. До их прибытия самостоятельно эвакуировались 500 человек, в том числе 40 детей.

В 12:50 пожар площади 10 квадратных метров был локализован, в 13:04 мск горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.