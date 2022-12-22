Мелитополь, 22 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Актуальная линия обороны в Запорожской области является очень крепкой, заявил 22 декабря врио главы региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы России

ВСУ собирают в регионе большую группировку, однако армия России не дает им подготовиться к удару, отметил Балицкий.

Ранее 22 декабря врио губернатора рассказал, что число обстрелов Запорожской АЭС в последнее время снизилось. Это заслуга Вооруженных сил Росиси, констатировал Балицкий.

20 декабря, получая из рук президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством», Балицкий заявил, что Запорожская область продолжит расти, развиваться и достигать высоких результатов.