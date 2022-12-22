Молдавия, 22 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В парламенте Молдавии группа депутатов от оппозиционных партий 22 декабря потребовала организовать досрочные выборы и распустить законодательный орган страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча заявил, что блок коммунистов и социалистов солидарен с тысячей оставшихся без работы журналистов, а также с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. «Требуем роспуска парламента и досрочных выборов», — добавил он.

Парламентарии заблокировали трибуну, держа в руках плакаты с призывом остановить цензуру. По мнению оппозиции, молдавские власти игнорируют интересы граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, у парламента Молдавии 22 декабря собрались сотни человек, недовольных политикой действующего президента Майи Санду. В пикете принимают участие журналисты шести телеканалов, которых власти лишили лицензий.

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