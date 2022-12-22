Гатчина, Ленинградская область, 22 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. На плотине неработающей Сиверской ГЭС в Гатчинском районе Ленинградской области утром 22 декабря произошел срыв заглушки и частичное подтопление. Идут ремонтные работы. Инцидент не представляет угрозы для жизни и здоровья населения, заявили в администрации Ленобласти. Ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле также не нанесено.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ГЭС

«Организовано регулирование верхней и нижних плотин каскада реки Оредеж. Проведены первичные противоаварийные работы по предотвращению понижения уровня воды в верхнем водоеме гидросооружения», — сообщили в администрации региона.

По данным телеканала «78», ремонтные работы займут от двух до трех дней, в течение которых последствия происшествия будут полностью устранены.

Сиверская ГЭС входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж. Она была введена в эксплуатацию в 1957 году, а остановлена в 1973 году.