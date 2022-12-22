Москва, 22 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Центральном банке РФ назвали сделку по продаже 100% акций банка «Открытие» группе ВТБ успешной. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По информации пресс-службы ЦБ РФ, эксперты определили рыночную стоимость группы «Открытие» в размере 328–374 млрд рублей.

«Это соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6. В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Уточняется, что стоимость сделки составила 340 млрд рублей.

Отмечается, что ЦБ РФ получит возмещение в размере 352 млрд рублей с учетом вложений в капитал «Открытия» 555 млрд рублей и дивидендов.

Пресс-служба напоминает, что специалисты продолжат судебные разбирательства с лицами, которые контролировали «Открытие» до санации.

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