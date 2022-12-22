Москва, 22 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и ещё два человека, пострадавшие в результате обстрела Донецка со стороны Украины, доставлены в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил 22 декабря помощник Рогозина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Трое пострадавших, уточнил он, доставлены в военный клинический госпиталь в Ростове. Медики проводят их осмотр.

«Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал помощник Рогозина РИА Новости.

В больницах в ДНР остаются несколько военных советников, также получивших ранения. Врачи стабилизировали их состояние, но пока не разрешают транспортировку, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения при обстреле боевиками ВСУ гостиницы в Донецке. Их жизни вне опасности, однако в позвоночнике Рогозина застрял осколок, ему требуется операция. Два человека при обстреле погибли.

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