Москва, 22 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На фоне антироссийских санкций Москва намерена укреплять связи с Нью-Дели в сфере финансов. Об этом 22 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя заявление гендиректора Федерации индийских экспортных организаций Аджая Сахая об открытии российскими банками счетов в рупиях, Захарова отметила, что из-за санкций против России наблюдается нестабильность в системе международных трансграничных расчетов и системной работе по управлению двустороннего финансового сотрудничества с дружественными странами. При этом в планы Москвы входит укрепление сотрудничества с Индией в сфере финансов.

Ранее Сахай сообщил, что российские банки открыли счета в банках Индии для торговых расчетов в рупиях. Он отметил, что импорт товаров из России в десять раз превышает экспорт, добавив, что поставки товаров в Россию могут увеличиться, если российская сторона будет платить местной валютой.