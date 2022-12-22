Москва, 22 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС должна быть создана с единственной целью — предотвратить ядерную аварию, заявил 22 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Министерство обороны России Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС

Ранее в Росатоме рассказали о ходе консультаций с экспертами МАГАТЭ по вопросу о безопасности станции.

«Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании [защитной] зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки», — отметили в госкорпорации.

Ранее 22 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число обстрелов ЗАЭС в последнее время снизилось. Это заслуга армии России, считает глава региона.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь ранее отмечал, что главным требованием для создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС является отвод войск ВСУ на безопасное расстояние.