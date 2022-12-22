Тегеран, 22 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о передаче Ираном беспилотников России необоснованны, заявил 22 декабря официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

«Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования на Украине», — сказал Канаани, слова которого опубликованы в официальном телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Ираном становятся «полномасштабным оборонным партнерством», которое угрожает Ближнему Востоку и остальному миру.

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