Москва, 22 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Оттепель и слякоть сохранятся в Москве до субботы, 24 декабря. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 22 декабря в эфире «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По его словам, пока в столицу продолжает поступать тёплый и влажный воздух, температура остаётся аномально высокой для декабря: +1…+3 в Москве и — 1…+4 в Подмосковье. Вечером возможно ухудшение видимости на дорогах и в небе из-за туманов и дымов.

В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, погода практически не изменится. Ожидаются околонулевые температуры, осадки. Лишь в воскресенье, 25 декабря, начнётся заток более студёного воздуха, температура уйдёт в минус.

«Зима начнёт возвращать свои пошатнувшиеся позиции», — сказал Тишковец.

Ранее в своём телеграм-канале он отметил, что с утра 22 декабря в столице можно было «и покататься, и поплавать», а позднее указал, что оттепель и слякоть пока сохранятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошёл ледяной дождь, дороги и тротуары покрылись слоем льда.

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