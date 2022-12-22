Москва, 22 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Большая часть жителей России планирует встретить Новый год дома, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юрий Пименов. Новый год. 1949

По данным опроса, встречать Новый год в домашней обстановке намерены 80% респондентов, 6% опрошенных пойдут в гости, будут на даче 3%.

Одним их главных составляющих праздника россияне называли семью и близких людей (38%), нарядную ёлку (23%), застолье (18%). При этом о семье чаще говорят женщины (41% против 35% мужчин). Выходить из дома в основном отказываются пожилые граждане (81%).

Отмечается, что работать в Новый год будут 22% опрошенных. За год этот показатель вырос в 2,8 раза. В прошлом году работали 8% респондентов. Определились с планами на предстоящие выходные 38% россиян, 15% ещё думают, 21% ничего не планируют.

Порядка 69% россиян новогодние каникулы проведут в своём населённом пункте, 26% — отправятся в другой город или село.

В рейтинг популярных подарков в этом году вошли: конфеты, спиртные напитки, деликатесы (25%), парфюмерия, косметика, бижутерия (19%), сувениры (19%), игрушки (18%), деньги (15%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (62%) назвали главным событием 2022 года специальную военную операцию.

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