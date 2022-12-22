Москва, 22 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Профильные комитеты Совфеда по госстроительству, безопасности и федеративному устройству поддержали кандидатуры на посты прокуроров четырех новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Всем кандидатам желаем успехов, по итогам консультаций (спикер Совфеда — ред.) Матвиенко информирует президента, а он уже принимает решение», — уточнил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Глеба Михайлова на должность прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР), Андрея Спивака — прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР), Кирилла Осипчука — прокурора Запорожской области и Андрея Петрова — на должность прокурора Херсонской области.

Новые регионы намерены опираться на собственный кадровый потенциал, то есть на сотрудников, которые работали до вхождения в состав России, отмечалось в ходе заседания.

Принятое по итогам консультации решение комитеты верхней палаты парламента направят спикеру Совфеда Валентине Матвиенко для информирования главы государства. Обсуждение продолжится на заседании 23 декабря.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Приказ предусматривает в том числе создание аппаратов прокуратур новых регионов, а также нижестоящих прокуратур городов, районов и других специализированных надзорных ведомств.

Подписание документов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялось 30 сентября 2022 года в Москве.