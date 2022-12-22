Чебоксары, 22 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершаются последние новогодние приготовления. К предстоящим праздникам уже оформлены знаковые площадки столицы Чувашии, организованы новогодние представления и бесплатные экскурсии. Созданию новогодней настроения горожан предшествует будничная работа десятка городских предприятий, и вопросы безопасности — в числе первоочередных мер властей чувашской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gcheb. cap.ru Резиденция Деда Мороза в Чебоксарах

Световое украшение города — обязательная часть подготовки к Новому году и Рождеству. Праздничная иллюминация помогает создать в городе атмосферу ожидания чудес и волшебства и подарить горожанам и гостям столицы Чувашии доброе и сказочное настроение, говорят в мэрии. «Горсвет» производит включение всех световых иллюминаций: достаточно сказать, что всего предприятие обслуживает более 20 км гирлянд световой иллюминации с 48 тысячами цветных ламп. Помимо оформления входных групп, фасадов зданий, оконных витрин, вновь созданных арт-объектов, «Горсвет» подключил праздничную иллюминацию даже на троллейбусных штангах по Московскому проспекту, проспекте М. Горького.

Традиционно на площади Республики установлена главная ёлка, на Красной площади — объёмные арт-объекты, среди которых центральное место заняла световая инсталляция «Тухья» — национальный головной убор чувашских красавиц размером в диаметре 3 метра и высотой 4 метра. Чебоксарский залив остаётся местом притяжения и отдыха для горожан и гостей чувашской столицы вне зависимости от времени года: зимний сезон лишь добавил красок праздничной иллюминации. 24 декабря в 15 часов на Красной площади состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза.

«В сказочном домике можно увидеть не только владения Дедушки Мороза, но и можно будет сделать яркие новогодние фото с главными героями и получить заряд прекрасного настроения на весь год!», — написал в своём телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Здесь же, на Красной площади, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 7 января музейно-туристический центр города Чебоксары проведёт бесплатные групповые экскурсии в 10:00 и 13:00 с составом участников не более 20 человек, которые должны заблаговременно записаться по телефону: (8352) 23-20-34.

Каждый чебоксарец и гость чувашской столицы сможет подобрать для себя и своей семьи интересные новогодние мероприятия, заверила начальник управления культуры и развития туризма Людмила Маркова. Праздник состоится не только на главных площадках, в парках и театрах, но и на внутридомовых территориях. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК установят и украсят 72 ели во дворах многоквартирных домов.

В парке «Амазония» открыт самый большой каток в городе, работает горка с бугельным подъемником. 25 декабря в этнокомплексе откроется «Дом Деда Мороза». Он продолжит принимать гостей в новогодние выходные. К Новому году здесь появился новый арт-объект — «Часы желаний». Работают пункты проката спортивного инвентаря.

Детский парк Николаева приглашает на семейные каникулы. Здесь установлены большие новогодние арт-объекты, работает школа фигурного катания, также можно будет посетить зооуголок. В Лакреевскому лесу будет работать «Резиденция Деда Мороза» и «Дом сказок». Для школьников организованы квесты от Деда Мороза.

Дворцы культуры, школы и детские сады присоединились к всероссийскому проекту «Новогодние окна», и сегодня сказочные сюжеты украшают городские окна. Дома культуры «Салют» и «Ровесник» участвуют в федеральной акции «Ёлки России»: в первом установили ёлку, украшенную новогодними шарами в национальном стиле, а во втором ёлка оформлена в стиле гжель.

Более 1500 утренников, новогодних балов пройдут в учреждениях культуры, школах и детских садах. В школах дополнительного образования и в библиотеках города работают новогодние мастерские, где можно изготовить подарки для близких, литературные салоны, встречи с интересными людьми, в том числе в период новогодних каникул. В театрах запланированы новогодние сказочные представления.

В последний рабочий день года, 30 декабря, на улицы города выйдет ретро-троллейбус. Он будет курсировать по столице Чувашии с 8 утра и до 17:30 на самом протяженном маршруте № 1.

Новогоднее настроение горожанам подарит тот самый ретро-троллейбус марки ЗИУ-5, что был восстановлен специалистами Чебоксарского троллейбусного управления специально к 550-летнему юбилею Чебоксар. ЗИУ-5 был самым первым чебоксарским троллейбусом, который вышел в рейс в 1964 году. После триумфального проезда по главным столичным дорогам в День города в 2019 году ретро-троллейбус не раз возил пассажиров в дни праздников и знаменательных событий. Салон троллейбуса украсили гирляндами и мишурой, а пассажиров в нём встречают Дед Мороз и Снегурочка. Отследить движение новогоднего транспорта можно на сайте buscheb.ru или в приложении «Умный транспорт» по обозначению «Р».

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин акцентировал внимание на мерах безопасности в новогодние праздники и длинные зимние каникулы: «Все городские службы будут работать в режиме повышенной готовности, сотрудники правоохранительных органов осуществлять патрулирование».

Он также обратил внимание на проблему детского травматизма в связи с образованием стихийных горок: «К сожалению, есть примеры катания на тюбингах на стихийных горках. В прошлом году были зафиксированы случаи травматизма у монумента Матери, у автомобильных дорог, даже на строительных площадках. Необходимо предотвратить повторения подобных инцидентов».

Основные новогодние мероприятия в г. Чебоксары