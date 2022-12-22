Захарова: развертывание войск России и Белоруссии является ответом НАТО
В МИД РФ назвали развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО
Москва, 22 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил Североатлантического альянса в Польше и странах Прибалтики, заявила 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что речь идет о наращивании военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, а также непрекращающейся накачки Киева западными вооружениями «всех видов, всех мастей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в учениях российско-белорусской группировки войск на территории республики не нужно искать конспирологию.
По его словам, сейчас учения и тренировки вооружённых сил стали более масштабными в силу сложившейся ситуации и угроз.
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