Москва, 22 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил Североатлантического альянса в Польше и странах Прибалтики, заявила 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство обороны России Российско-белорусские учения

«Его (развертывание совместной группировки) следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе», — сказала Захарова на брифинге.

Она уточнила, что речь идет о наращивании военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, а также непрекращающейся накачки Киева западными вооружениями «всех видов, всех мастей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в учениях российско-белорусской группировки войск на территории республики не нужно искать конспирологию.

По его словам, сейчас учения и тренировки вооружённых сил стали более масштабными в силу сложившейся ситуации и угроз.

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