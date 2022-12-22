Москва, 22 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства Российской Федерации бизнесмена Рубена Варданяна. Соответствующий указ 22 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Government.ru Рубен Варданян (в центре)

Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Варданяна Рубена Карленовича, родившегося 25 мая 1968 года в Армении, говорится в опубликованном указе.

Этим же документом удовлетворено прошение о выходе из гражданства России предпринимателя Константина Сидорова.

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