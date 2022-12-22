Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне СВО
Шойгу проинспектировал работу подразделений в зоне спецоперации
Москва, 22 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу подразделений в зоне военной спецоперации, сообщили в ведомстве 22 декабря.
Министерство обороны России
Сергей Шойгу
Министр проверил условия размещения личного состава и техники, проинспектировал позиции, проверил условия размещения и обогрева личного состава, приготовления и приема пищи, рассказали в министерстве.
Шойгу заслушал командиров подразделений, а также пообщался с бойцами, добавили в Минобороны.
Все задачи специальной военной операции будут выполнены, подчеркнул президент.