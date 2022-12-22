Москва, 22 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу подразделений в зоне военной спецоперации, сообщили в ведомстве 22 декабря.

Министерство обороны России
Сергей Шойгу

Министр проверил условия размещения личного состава и техники, проинспектировал позиции, проверил условия размещения и обогрева личного состава, приготовления и приема пищи, рассказали в министерстве.

Шойгу заслушал командиров подразделений, а также пообщался с бойцами, добавили в Минобороны.

Все задачи специальной военной операции будут выполнены, подчеркнул президент.