Правнук Сталина обратился к Путину с просьбой реабилитировать вождя
Москва, 22 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. С просьбой к президенту России Владимиру Путину реабилитировать Иосифа Сталина обратился правнук вождя Селим Бенсаад. Об этом 21 декабря пишет News.ru.
По словам Бенсаада, после смерти Сталина против него была развёрнута информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора».
Он отметил, что эту травлю организовал Никита Хрущёв, который также передал Крым Украине и амнистировал бандеровцев.
Также Бенсаад убеждён в криминальной составляющей смерти Сталина. Он уверен, что его прадеда отравили те, кого он считал своими соратниками.
«Я убеждён, что признание заслуг И. В. Сталина на государственном уровне и изменение отношения к нему в обществе поможет России победить в СВО. Так же как советский солдат принёс Победу и Мир в 1945-м, так и наши воины победят неофашизм», — добавил он.