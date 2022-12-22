Москва, 22 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. С просьбой к президенту России Владимиру Путину реабилитировать Иосифа Сталина обратился правнук вождя Селим Бенсаад. Об этом 21 декабря пишет News.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

По словам Бенсаада, после смерти Сталина против него была развёрнута информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора».

Он отметил, что эту травлю организовал Никита Хрущёв, который также передал Крым Украине и амнистировал бандеровцев.

Также Бенсаад убеждён в криминальной составляющей смерти Сталина. Он уверен, что его прадеда отравили те, кого он считал своими соратниками.

«Я убеждён, что признание заслуг И. В. Сталина на государственном уровне и изменение отношения к нему в обществе поможет России победить в СВО. Так же как советский солдат принёс Победу и Мир в 1945-м, так и наши воины победят неофашизм», — добавил он.