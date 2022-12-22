Москва, 22 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Целью поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон является увеличение военной и финансовой помощи Украине от США. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

МИД РФ Мария Захарова

Она отметила, что цель визита Зеленского была предсказуема.

«Зеленский приехал требовать новой финансовой и военной помощи. Он даже не требовать приехал, его привезли те, кому эта финансовая помощь в результате капнет, те, кому эти деньги потом на условную базу и в военном смысле, и в переносном смысле вернутся», — заявила дипломат, добавив, что эти силы, «как куклу, вытащили туда» Зеленского, показали его всем, обратно поместили в самолет и отправили назад.

По ее словам, Киеву была обещана помощь.

Захарова подчеркнула, что всё было представлено таким образом, чтобы ни у кого в Конгрессе США не возникли сомнения по поводу необходимости дальнейшей поддержки киевского преступного режима.

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