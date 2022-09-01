Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Петербурге мировым судьёй вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой 55-летней местной жительницы, которая совершила противозаконное распространение сведений о частной жизни своих коллег, причинившее им репутационный ущерб.

Эдвард Мунк. Обнаженная. 1913

Как сообщили 22 декабря в городской прокуратуре, обвиняемая 29 июля 2020 года на почве личных неприязненных отношений отправила фотографии двух коллег в обнаженном виде в общем рабочем чате, а также через личные сообщения в мессенджере. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»).

«Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования потерпевших в размере 35 тыс. рублей каждому», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая жена жителя Якутии отправила его новой супруге видео со сведениями о его личной жизни. Компрометирующая информация нанесла мужчине моральный вред, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.