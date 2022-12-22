Вашингтон, 22 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Переводчица произнесла слово «преступление» вместо «страна», когда говорила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США о финансовой помощи. Это произошло 22 декабря на пресс-конференции Зеленского и американского президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — сказала переводчица, использовав слово crime вместо country, передавая слова Зеленского.

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Затем она поправилась, сказав «для нашей страны». Конференция транслировалась на сайте Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе той же пресс-конференции Байден перепутал Украину с Ираном. Говоря об основных социальных услугах, которые должно обеспечивать украинское правительство, он назвал «иранским народом» получателей этих услуг.

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