Москва, 22 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на территории Донецкой Народной Республики принадлежащий ВСУ пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщили в министерстве обороны 22 декабря.

Министерство обороны России Спецоперация

Также сообщается об уничтожении используемой ВСУ станции радиоэлектронной борьбы (в Херсонской области) и трех складов боеприпасов (на территории ДНР, Херсонской и Николаевской областей).

В конце ноября 2022 года New York Times сообщила, что сломанную военную технику ВСУ в последние месяцы направляют на ремонт и техобслуживание из Киева в Польшу.

Руководители ВСУ просили расположить пункты по ремонту ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать артиллерию и другую технику на поле боя, отмечали обозреватели издания.