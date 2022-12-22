Берлин, 22 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Концерн Henkel AG (Германия) начал процесс продажи своего бизнеса в России, сообщила председатель комитета акционеров и наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра.

Полина Попова ИА REGNUM Средства личной гигиены

«Мы начали процесс продажи (бизнеса в России)», — сказала она в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung.

По её словам, изначально было большое количество заинтересованных сторон, сейчас руководство компании сокращает список «до тех, кто составляет впечатление о надлежащем и серьезном предложении».

«Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро», — подчеркнула она.

Напомним, Henkel — немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов. В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite.

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