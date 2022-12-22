Политолог назвал истинную причину поездки Медведева в Китай
Политолог Волох назвал истинную причину поездки Медведева в Китай
Москва, 22 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай с письмом главе КНР Си Цзиньпину от российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что именно Медведеву делегируются вопросы взаимоотношений с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, почетный работник ФМС России Владимир Волох.
«Одной из главных целей визита Дмитрия Медведева была передача послания Владимира Путина китайскому руководству. Письмо было передано не через посла или министра иностранных дел, а через бывшего президента России. Поэтому можно сделать вывод, что Дмитрий Медведев по-прежнему является близким доверенным лицом президента РФ. Ему делегируются такие деликатные вопросы, как взаимоотношения с Китаем», — сказал Волох.
По его словам, что именно представляет собой послание Путина, сказать на сегодня практически невозможно: «Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китай может столкнуться непосредственно уже с Америкой».