Москва, 22 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай с письмом главе КНР Си Цзиньпину от российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что именно Медведеву делегируются вопросы взаимоотношений с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, почетный работник ФМС России Владимир Волох.

Government.ru Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин

«Одной из главных целей визита Дмитрия Медведева была передача послания Владимира Путина китайскому руководству. Письмо было передано не через посла или министра иностранных дел, а через бывшего президента России. Поэтому можно сделать вывод, что Дмитрий Медведев по-прежнему является близким доверенным лицом президента РФ. Ему делегируются такие деликатные вопросы, как взаимоотношения с Китаем», — сказал Волох.

По его словам, что именно представляет собой послание Путина, сказать на сегодня практически невозможно: «Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китай может столкнуться непосредственно уже с Америкой».