Москва, 22 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая приступили к отработке задач в рамках учений «Морское взаимодействие — 2022». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Согласно опубликованным данным, встреча отрядов боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил НОАК состоялась накануне в акватории Восточно-Китайского моря.

«Командующий учением с российской стороны командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков и заместитель командующего ВМС Восточного объединенного командования НОАК контр-адмирал Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи и согласовали планы совместной работы», — сообщили в министерстве.