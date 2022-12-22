Москва, 22 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации актуализирует карты в школьных учебниках по географии после введения новых программ. Об этом 22 декабря сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов перед заседанием государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

Он рассказал, что в России будут приняты новые программы по шести предметам, в том числе по географии.

По этим программам будут работать все школы, добавил министр.

«И там соответствующие изменения уже внесены», — сообщил Кравцов, отвечая на вопрос, будет ли подготовлена новая редакция учебников по географии после вхождения в состав России новых регионов.