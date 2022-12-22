Москва, 22 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В России с 2010 года количество случаев сексуального насилия в отношении детей выросло на 44%, сообщили 22 декабря в министерстве просвещения.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание комиссии, в ходе которой нескольким регионам рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия.

В документе говорится, что необходимо «принять к сведению информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации об увеличении на 44% количества преступлений сексуального характера в отношении детей (с 9524 в 2010 году до 16 887 в 2021 году), при этом более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребёнку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями».

Усилить работу по профилактике сексуального насилия рекомендовано 16 регионам (Удмуртии, Алтайскому, Забайкальскому краям, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской, Ярославской областям, Югре).

При правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет создана межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей. Функции по её сопровождению закреплены за Минпросвещения. В правительстве России до 3 апреля 2023 года ожидают доклада о результатах проделанной работы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале 2022 года депутаты Госдумы единогласно приняли закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

Также ИА REGNUM сообщало, что в России в 2022 году на 10% увеличилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами.