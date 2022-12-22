Москва, 22 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Грецию ждут последствия в случае передачи Киеву российских зенитно-ракетных комплексов С-300, заявила 22 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — сказала она на брифинге.

Напомним, о готовности передать Киеву комплексы С-300 объявил 16 декабря министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что любая направленная Афинами киевскому режиму военная техника будет «отслежена и уничтожена».

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