Москва, 22 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Центральный банк РФ заключил соглашение о продаже банка «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Часть акций банка «Открытие» будет оплачена денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек. Вторая часть — облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.

Отмечается, что стороны решили, что право собственности перейдёт не позднее 31 декабря при условии исполнения обязательств по оплате в полном объёме.

Известно, для клиентов банка «Открытие» ничего не поменяется, ВТБ намерен сохранить ключевые сервисы и продукты. Уже после закрытия сделки планируется утвердить план по интеграции бизнесов.