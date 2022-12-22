Москва, 22 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России продолжает работу по доставке почтовых отправлений военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские военнослужащие

На кадрах видно, как военные почтальоны развозят письма и посылки от родных и близких, общественников и школьников, желающих поддержать бойцов.

«Защитнику Отечества, Герою нашего времени. Вернитесь живыми и здоровыми. Мы ждем вас с победой», — зачитывает письмо один из военнослужащих.

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В ведомстве отмечают, что детские рисунки из писем занимают особое место на стенах блиндажей.

«Посмотришь на них, и тепло на душе становится», — признаются военнослужащие.