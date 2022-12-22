Макрон рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет шагом к конфронтации с Россией, заявил Макрон
Париж, 22 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Monde.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО и Украина
«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное», — заявил он.
Макрон добавил, что независимо от того, вступит ли Украина в альянс, а это не самый вероятный сценарий, ей «придется предоставить гарантии безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Европе необходимо добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО.
По его мнению, Европа должна защитить себя, так как конфликт на Украине выявил уязвимость континента перед Россией и его большую зависимость от США.
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