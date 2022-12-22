Пушилин: Киев не считается с потерями в Марьинке
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Донецк, 22 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Марьинку, расположенную под Донецком, скоро освободят российские войска. Подразделения ВСУ пытаются закрепиться на окраинах, сообщил 22 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российские военные продвигаются в Марьинке, борьба идёт за оставшуюся часть города. Киев не считается с потерями и шлёт в Марьинку новые резервы.
«Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — сказал Пушилин РИА Новости.
Каждый день российские войска продвигаются на 50–100 метров, поэтому Марьинка скоро будет полностью освобождена. Это позволит выйти на следующее направление, на Красногоровку и другие населённые пункты, добавил он.
Всего 1 км отделяет город Марьинку от Петровского района на юго-западе Донецка. Позиции в Марьинке позволяют ВСУ регулярно вести артиллерийский огонь по Донецку.
Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии. Город Красногоровка находится севернее Марьинки.
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