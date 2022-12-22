Донецк, 22 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Марьинку, расположенную под Донецком, скоро освободят российские войска. Подразделения ВСУ пытаются закрепиться на окраинах, сообщил 22 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, российские военные продвигаются в Марьинке, борьба идёт за оставшуюся часть города. Киев не считается с потерями и шлёт в Марьинку новые резервы.

«Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — сказал Пушилин РИА Новости.

Каждый день российские войска продвигаются на 50–100 метров, поэтому Марьинка скоро будет полностью освобождена. Это позволит выйти на следующее направление, на Красногоровку и другие населённые пункты, добавил он.

Всего 1 км отделяет город Марьинку от Петровского района на юго-западе Донецка. Позиции в Марьинке позволяют ВСУ регулярно вести артиллерийский огонь по Донецку.

Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии. Город Красногоровка находится севернее Марьинки.

Читайте также: Пушилин: Марьинка почти зачищена от боевиков ВСУ