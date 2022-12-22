Москва, 22 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Послание Владимира Путина Си Цзиньпину касалось как двусторонних отношений России и Китая, так и международной обстановки, рассказал журналистам 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Отношения двух стран представляют собой «продвинутое стратегическое партнерство», отметил Песков.

Лидеры России и Китая регулярно обмениваются подобными сообщениями в ходе тех или иных политических контактов двух стран, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 декабря посетил Китай и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой, как сообщили в секретариате Медведева, передал ему «послание» от президента России.