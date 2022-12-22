ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР
ВКС России сбили в Донбассе два истребителя МиГ-29 и вертолёт Ми-8
Донецк, 22 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России сбито два украинских истребителя МиГ-29 в районе населенных пунктов Шевченко и Богатырь Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 22 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
«Авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 ВСУ», — сказал он.
Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Доброполье ДНР.
Ранее сообщалось об уничтожении до 50 украинских боевиков Вооруженными силами России на донецком направлении.