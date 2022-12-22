Херсон, 22 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Снижение интенсивности артиллерийских обстрелов в Херсонской области в последнее время констатировал 22 декабря временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Обстановка стабилизируется в эти последние дни, но она напряжённая, под контролем. Обстрелы уменьшились, они носят больше хаотический характер. Люди начинают возвращаться на левый берег Днепра», — сказал он.

По его мнению, рассчитывать на новогоднее перемирие из-за действий киевского режима не стоит.

«С ними нельзя вести переговоры. Да они и не хотят их вести, им не разрешают. Эти переговоры пока что ни к чему и не приведут», — заключил Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2022 года в городе Алёшки Херсонской области из-за регулярных обстрелов с правого берега Днепра проводилась эвакуация населения в безопасные регионы России.

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