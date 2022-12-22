Казань, 22 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Члены комитета госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению отозвали законопроект по внесению поправок в конституцию региона, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на главу.

Иван Шилов ИА REGNUM Татарстан

Так, депутаты обратили внимание, что в законопроекте не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей, которая предусмотрена Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Депутаты считают, что «богатая история республики, в том числе зарождения и развития ее государственности, должна быть учтена при определении наименования органа публичной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, региональный парламент предложил переименовать должность президента Татарстана.

Напомним, Татарстан — единственный регион страны, где до настоящего момента сохранялся институт президентства.

21 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.

Так, закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, любое, кроме слова «президент». Причем сам глава Татарстана Рустам Минниханов этот закон поддержал, подчеркнув его необходимость.

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