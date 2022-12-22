Москва, 22 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Кремле соболезнуют близким погибших в результате взрыва в Донецке и желают скорейшего выздоровления раненым, в том числе и Дмитрию Рогозину, заявил журналистам 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по гостинице в Донецке, предположительно из гаубицы Caesar. Два человека погибли, еще несколько, включая бывшего главу Роскосмоса, который с осени 2022 года находится в зоне СВО, получили ранения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3763682" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР по-прежнему опасно, несет большие риски для жизни, но это не значит, что эти риски должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову сердца, выполнять их миссию», — сказал пресс-секретарь президента.