Донецк, 22 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Артиллеристы ЧВК «Вагнер» обратили в бегство украинских боевиков под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает 22 декабря телеграм-канал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Артиллерия накрыла группу солдат противника в лесопосадке. Уцелевшие боевики бежали, оставив позиции, своих убитых и раненых. Тела боевиков обнаружила съёмочная группа.

«Убитые товарищи тоже брошены вместе с окопами», — сообщил репортёр.

После боевиков остались окопы и землянки. Эти позиции были оборудованы между Андреевкой и Клещиёвкой. Сейчас село Клещиёвка — юго-западные ворота на Артёмовск-Бахмут.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ готовятся к боям за Артёмовск, возводят укрепрайоны и специальные сооружения, роют траншеи.

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