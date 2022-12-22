Песков ответил на вопрос о мерах РФ на введение потолка цен на нефть и газ
Москва, 22 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Нюансы указа об ответе России на введение западными странами потолка цен на нефть ещё проходят согласование, по газу идёт анализ. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«По газу ситуация анализируется. По нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются», — сказал Песков.
Он добавил, что как только все нюансы устранят, будет выпущен соответствующий документ.