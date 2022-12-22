Москва, 22 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Нюансы указа об ответе России на введение западными странами потолка цен на нефть ещё проходят согласование, по газу идёт анализ. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«По газу ситуация анализируется. По нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются», — сказал Песков.

Он добавил, что как только все нюансы устранят, будет выпущен соответствующий документ.