Вологда, 22 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Вологде суд приговорил 61-летнего жителя к трем годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Это первый реальный приговор, вынесенный в Вологодской области по статье 207.3 УК РФ.

По данным ведомства, житель Вологды признан виновным в распространении фейковых публикаций на своей странице в социальной сети. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти запускают фейки о взятии города Алёшки Херсонской области, утверждения не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе администрации региона.