Жителя Вологды приговорили к трём годам за распространение фейков о ВС РФ
В Вологде суд приговорил мужчину к трем годам колонии за фейки об армии
Вологда, 22 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Вологде суд приговорил 61-летнего жителя к трем годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК РФ.
Это первый реальный приговор, вынесенный в Вологодской области по статье 207.3 УК РФ.
По данным ведомства, житель Вологды признан виновным в распространении фейковых публикаций на своей странице в социальной сети. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти запускают фейки о взятии города Алёшки Херсонской области, утверждения не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе администрации региона.