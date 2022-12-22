Москва, 22 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 22 декабря заседание Госсовета по делам молодежи, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Это будет не единственное профильное мероприятие президента в этот «молодежный день», сообщил Песков.

Владимир Путин также посетит Манеж, где проходят «мероприятия в сфере молодежной политики, посвященные патриотическому воспитанию», рассказал пресс-секретарь.

Президент намерен пообщаться с представителями юношеского «Движения первых», отметил также Песков.

Как сообщалось ранее, на заседании Госсовета 22 декабря будут представлены предложения по разработке новой Стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.