Москва, 22 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot являются законной целью для российских военных, как и другие виды поставляемых ВСУ вооружений. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

На вопрос, станут ли комплексы Patriot мишенью, Песков ответил: «Безусловно, как и все другие виды вооружения, которое используют ВСУ».

Он напомнил, что демилитаризация является одной из целей специальной военной операции.

По его словам, США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружений, поставляемых киевскому режиму, что не способствует скорейшему урегулированию ситуации.

Он добавил, что это не может помешать России достигать целей в ходе спецоперации, но приводит к тому, что страдания украинского народа могут длиться дольше, чем могли бы.