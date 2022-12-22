Москва, 22 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с лидером правящей партии Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин поздравил его с успешным формированием правительства «в непростых условиях», рассказал журналистам 22 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в ходе разговора поздравил Нетаньяху и всех граждан Израиля с праздником Хануки.

По данным израильских СМИ, в ходе беседы обсуждалась также тема военной спецоперации России.