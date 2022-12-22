Москва, 22 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На международных рынках трудно отследить конечного пользователя нефтепродукта, поэтому нужно в каждом конкретном случае анализировать ситуацию. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос об ответных действиях России на ситуацию со Словакией, которая попросила исключения из санкций на российскую нефть, используемую для дальнейших поставок дизельного топлива Украине.

Песков заявил, что необходимо смотреть и анализировать ситуацию в каждом конкретном случае.

Он добавил, что, с одной стороны, трудно на международных рынках отслеживать конкретного конечного пользователя нефтепродукта, но, с другой стороны, международный рынок, особенно рынок нефти, является специфическим.

«Надо в каждом конкретном случае тщательно анализировать ситуацию», — подчеркнул пресс-секретарь.

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