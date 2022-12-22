Москва, 22 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах визита в Китай, заявил 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он уточнил, что Медведев в постоянном режиме общается с президентом.

«Я не знаю точно, был ли доклад по результатам поездки, но при возможности он произойдет. Это регулярное общение», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Медведевым заявил, что Пекин готов к сближению и тесному сотрудничеству с Москвой ради более справедливого глобального управления.

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