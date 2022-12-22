Москва, 22 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Москве прошли консультации российской делегации с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает 22 декабря пресс-служба госкорпорации «Росатом».

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«Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки», — подчёркивают в Росатоме.

Также делегации обсудили обстановку на Запорожской АЭС по повышению надёжности электро- и теплоснабжения площадки станции и города Энергодара, затрагивались вопросы работы миссии экспертов МАГАТЭ на станции. Обе стороны назвали состоявшийся разговор предметным, полезным и откровенным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что прямые переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС невозможны.

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